Капітан хокейного "Кременчука" дискваліфікований на чотири гри УХЛ

Захисник команди Української хокейної ліги "Кременчук" Володимир Романенко понесе дисциплінарне покарання у вигляді дискваліфікації на чотири матчі, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

"Згідно з регламентом змагань та на підставі протоколу матчу і рапорту головного судді, контрольно-дисциплінарний комітет повідомляє, що за втручання у дії арбітра матчу під час гри №19 чемпіонату Української хокейної ліги, гравець команди «Кременчук» Володимир Романенко був покараний матч-штрафом, згідно з Правилом 116.V", - йдеться в повідомленні УХЛ.

Беручи до уваги обставини, викладені в рапорті головного судді матчу та у відповідності із заходами додаткового покарання, передбаченими пунктом 4.13 Дисциплінарного регламенту Української хокейної ліги, контрольно-дисциплінарний комітет застосував до Володимира Романенка норму покарання у вигляді обов'язкової дискваліфікації на 2 календарні ігри і додаткової дискваліфікації на 2 календарні ігри.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Крменчук" займає 3-е місце в турнірній таблиці, набравши в 7 іграх 13 очок.