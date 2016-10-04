"Дженералз" несподівано програв "Кременчуку" у центральному матчі 7-го туру УХЛ

В Української хокейної ліги відбулися матчі 7-го туру регулярного чемпіонату, де головною несподіванкою стала домашня поразка одного з лідерів турніру "Дженералз" від "Кременчука", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 2:3.

Кияни виграли перший період завдяки голу Баскова на 11-й хвилині гри. В середині другого періоду на 33-й хвилині, гравець "Кременчука" Кузьмик зрівняв рахунок, але за хвилину Безуглий знову вивів киян вперед - 2:1. Це був останній гол киян у цій грі.

У свою чергу, у третьому періоді, Кіча на 48-й хвилині вдруге у матчі зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 53-й хвилині забив Коренчук.

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В ще одному матчі туру "Білий Барс" (Біла Церква) програв "Кривбасу" (Кривий Ріг) - 4:6. У свою чергу, матч "Донбас" (Донецьк) - "Вітязь" (Харків) перенесено на іншу дату.

Після 7-ми турів у турнірній таблиці УХЛ встановилося двовладдя. По 14 очок у "Дженералз" і "Кривбасу". По 13 балів у "Кременчука" і "Донбасу" (6 ігор), По 3 бали у "Витязя" (6) і "Білого Барса".

Завтра, 5 жовтня, в рамках 8-го туру відбудеться матч "Кременчуг" - "Білий Барс". Матч між «Кривбасом» і «Донбасом», раніше запланований на 5 жовтня, відбудеться 5 грудня в Кривому Розі. Також матч «Дженералз» і «Витязя», за обопільною згодою клубів, переноситься з 6 жовтня на 14 грудня.