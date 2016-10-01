Хокейний клуб "Кременчук" розірвав контракт з російським нападником

ХК «Кременчук» розірвав контракт з нападником Олексієм Овчинниковим, повідомляється на офіційному сайті команди.

Російський легіонер зіграв у регулярному чемпіонаті ВХЛ за кременчужан три матчі, де набрав нуль очок.

"ХК «Кременчук» бажає Олексію успіхів у його подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві команди.

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На даний момент "Крменчук" набрав 10 очок і йде на 4-му місці в турнірній таблиці Української хокейної ліги.

Як повідомляв УНІАН, після 6-ти турів кременчуцька команда на 1 бал відстає від "Кривбасу" - 11. У дуету лідерів "Дженералз" і "Донбас", відповідно, 14 і 13 очок. У дуету аутсайдерів - харківського "Витязя" і "Білого Барса" (Біла Церква) - по 3 бали.