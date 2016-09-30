Матч УХЛ Донбас – Вітязь перенесено на грудень
13:53, 30 вересня 2016Хокей
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Відбулася зміна в календарі матчів Української хокейної ліги.
У календарі чемпіонату України відбулося перше зміна / uhl.com.ua
Гра в рамках 7-го туру чемпіонату Української хокейно ліги між "Донбасом" (Донецьк) і "Вітязем" (Харків) перенесена на грудень, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".
Зустріч, яка повинна була відбутися в Дружківці завтра 1-го жовтня, перенесена на 7 грудня.
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Про причини перенесення не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, після 6-ти турів чемпіонату ВХЛ"Донбас" йде на 2-му місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 13 очок. "Витязь" є аутсайдером турніру - останнє 6-е місце (3 бали на рахунку).
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