Матч УХЛ Донбас – Вітязь перенесено на грудень

Гра в рамках 7-го туру чемпіонату Української хокейно ліги між "Донбасом" (Донецьк) і "Вітязем" (Харків) перенесена на грудень, повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас".

Зустріч, яка повинна була відбутися в Дружківці завтра 1-го жовтня, перенесена на 7 грудня.

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Про причини перенесення не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, після 6-ти турів чемпіонату ВХЛ"Донбас" йде на 2-му місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 13 очок. "Витязь" є аутсайдером турніру - останнє 6-е місце (3 бали на рахунку).