"Дженералз" став лідером чемпіонату ВХЛ після 6-ти турів змагань

В Українській хокейній лізі відбулися матчі 6-го туру регулярного чемпіонату, за підсумками яких київський "Дженералз" вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни програвали після того, як на 12-й хвилині гол забив Кугут. Але, зуміли відігратися в самій кінцівці матчу, на 56-й хвилині завдяки влучному кидку Баскова. В серії булітів єдиним точним виявився кидок Ципнятова у четвертій серії ударів - 2:1 на користь "Дженералз".

В матчі за 3-4 місця в таблиці "Кременчуг" приймав "Кривбас" й несподівано програв команді з Кривого Рогу з великим рахунком - 1:4. Вирішальним став другий період, в якому гості закинули три шайби. Голи в складі "Кривбасу" забивали Селянін, Білоусов, Рябенко та Магерів.

Нарешті, в матчі аутсайдерів УХЛ, харківський "Витязь" обіграв "Білий Барс" із Білої Церкви - 5:2, здобувши свою першу перемогу в новому сезоні.

У турнірній таблиці тепер у "Дженералз" 14 очок, "Донбасу" - 13, "Кривбасу" - 11, "Кременчука" - 10, "Витязя" і "Білого Барса" - по 3.

Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 1-3 жовтня.