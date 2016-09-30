Збірна Канади виграла Кубок світу з хокею (відео)

У Торонто завершився вирішальний матч Кубка світу з хокею, в якому збірна Канади обіграла команду Європи і достроково завершила серію до двох перемог, повідомляє офіційний сайт турніру.

Канадці виграли з рахунком 2:1, забивши обидва голи в кінцівці матчу.

Європейці відкрили рахунок у середині першого періоду, на 7-й хвилині. Гол на рахунку словака Здено Хари. Після цього команді Європи вдавалося утримувати перевагу впродовж 50 хвилин ігрового часу. Практично до кінця матчу.

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Вирішальними у цій грі стали останні три хвилини - з 58-ї по 60-ту. Патріс Бержерон на 58-й хвилині зумів зрівняти рахунок, а Бред Маршанд - на останній, 60-й, забив переможний гол для збірної Канади.

Раніше канадці виграли у збірної Європи з рахунком 3:1. Таким чином, фінальна серія до двох перемог завершилася з рахунком 2:0. Третій матч, який міг відбутися в ніч з 1 на 2 жовтня, скасовано.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу проходив в Канаді з 17 вересня. Збірна Європи стала однією з головних сенсацій турніру, обігравши по ходу змагань команди США, Чехії та Швеції. Канада, в свою чергу, у півфіналі зуміла здолати одного з найпринциповіших суперників - Росію.