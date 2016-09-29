В Україні вперше відбудеться чемпіонат з хокею серед жіночих команд

Виконком Федерації хокею оголосив про готовність до старту першого чемпіонату України з хокею серед жіночих команд, повідомляє прес-служба ФХУ з посиланням на віце-президента федерації Георгія Зубко.

В першому чемпіонаті братимуть участь чотири команди. Це столична «Україночка» та «Дніпровські Білки», які були сформовані ще минулого року, а також кременчуцька «Лавина» і харківські «Пантери».

Про подробиці підготовки до проведення першого чемпіонату розповіла голова жіночого комітету Федерації хокею України Юлія Артем’єва. «Ми провели плідну роботу по пошуку спонсорів. Завдяки зусиллям нашого комітету, починаючи з серпня місяця, всі команди-учасниці змагання отримували по одному додатковому безкоштовному тренуванню на льоду на тиждень. І ця практика буде продовжуватись. Зрозуміло, що команди-учасниці є новачками у світі хокею. Тому на цьому етапі організатор змагання візьме більшу частину організаційних питань на себе», – повідомила Артем’єва.

«Всі команди мають повноцінні ігрові склади, але продовжують комплектацію. Більше того – в першому чемпіонаті планують взяти участь легіонери із Канади, США, ОАЕ та Молдови, які зможуть як додати родзинки змаганню, так і підвищити його рівень», – додала Артем’єва.

Також за словами голови комітету інтерес до участі в змаганні проявляв клуб із Румунії. Втім на даному етапі його участь у чемпіонаті не розглядається.

Чемпіонат відбудеться у два етапи. Перший з них передбачає проведення чотирьох одноколових міні-турнірів у кожному із міст, де базуються учасники змагання. Другий етап відбудеться у форматі Фіналу чотирьох: команди протягом уїк-енду проведуть півфінальні матчі, поєдинок за бронзові нагороди та фінал. Перший тур чемпіонату відбудеться з 18 по 20 листопада 2016 року у Києві. Перший чемпіон України з хокею серед жінок визначиться в Міжнародний жіночий день – 8 березня 2017 року.