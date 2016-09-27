Лідери УХЛ "Дженералз" і "Донбас" зустрінуться в 6-му турі регулярного чемпіонату

28-29 вересня відбудуться матчі 6-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, центральним з яких стане протистояння лідерів вітчизняного хокею - київського "Дженералз" і донецького "Донбасу", повідомляє офіційний сайт УХЛ.

До очного протистояння минулорічні фіналісти підходять з однаковою кількістю очок. І тільки за рахунок кращої різниці шайб на першому місці турнірної таблиці розташувався «Донбас». Нерідко на перший план в матчах цих команд виходить гра в нерівних складах. Як підтвердження – 9 вересня в Дружківці три з чотирьох шайб донеччани забили у форматі «5х4». Тоді. у першому очному матчі нинішнього сезону, "Донбас" виграв з рахунком 4:0. Друга гра відбудеться 28 вересня у Білій Церкві на Арені «Білий Барс». Початок гри о 18:45.

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У свою чергу, "Білий Барс" буде проводити матч у Харкові проти аутсайдера нинішньої першості "Витязя". П'ятиматчева безвиграшна серія «Витязя» зобов'язує команду Віталія Литвиненка робити серйозну ставку на завтрашню гру. А якщо врахувати, що після гри на домашній арені «Салтівський лід» харків'ян очікують два виїзних матчі проти «Донбасу» і «Дженералз», втрата очок в найближчому турі може перерости у справжню катастрофу. При цьому реабілітуватися за розгромну поразку від донеччан в попередньому турі в першій столиці України буде намагатися і «Білий Барс». Тим більше, що у Костянтина Буценка вже є рецепт перемог над «Витязем». У матчі першого кола команда з Київської області виграла з рахунком 3:1

Закриють шостий тур зустріччю «Кременчуг» - «Кривбас» (Кривий Ріг). Матч цих команд у рамках першого кола поки що єдиний в чемпіонаті, коли команди не зуміли виявити найсильнішого в основний час. У Кривому Розі вони обмінялися голами у стартові десять хвилин, після чого видали два «сухих» періоди. А вирішальним у матчі став кидок Олександра Селяніна, який на другій хвилині овертайму приніс перемогу «Кривбасу».

Як повідомляв УНІАН, після першого кола чемпіонату України (5 матчів), у "Донбасу" і "Дженералз" по 12 очок, "Кременчука" - 10, "Кривбас" - 8, "Білого Барса" - 3, "Витязя" - 0.