Збірна Європи несподівано перемогла Швецію і стала другим фіналістом Кубка світу НХЛ

Збірна Європи стала другим фіналістом Кубка світу з хокею, який проходить у Торонто під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ).

Минулої ночі європейці сенсаційно перемогли одного з фаворитів турніру-збірну Швеції. Героєм зустрічі став словацький форвард "Детройт Ред Вінгс" Томаш Татар, який відправив у ворота суперника дві шайби, у тому числі переможну в овертаймі.

У фіналі збірна Європи зіграє проти Канади, яка раніше в іншому півфіналі перемогла Росію.

Швеція - Європа - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 22:31 Бекстрем (Стралман, Хорнквіст) - 1:0, 36:27 Габорік (Ерхофф, Копітар) - 1:1, 40:12 Татар (Секера) - 1:2, 55:28 Карлссон (Х. Сєдін, Д. Сєдін) 2:2, ОТ 03:43 Татар (Зуккарелло, Копітар) - 2:3.