Збірна Канади розібралася з Росією та вийшла до фіналу Кубка світу НХЛ

Збірна Канади стала першим фіналістом Кубка світу з хокею, який проходить у Торонто під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ).

Минулої ночі канадці перемогли збірну Росії з рахунком 5:3. Примітно, що в кінці другого періоду росіяни змогли вийти вперед у матчі, але їх перевага протрималося лише трохи більше хвилини - канадці відразу ж відігралися, а вже в наступні 10 хвилин закинули ще три шайби.

У фіналі збірна Канади зустрінеться з переможцем іншого півфінального матчу, який відбудеться сьогодні вночі - збірна Європи зіграє проти Швеції.

Канада - Росія - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 07:40 Кросбі - 1:0, 28:47 Кучеров (Зайцев, Малкін) - 1:1, 36:24 Кузнєцов (Телегін, Дадонов) - 1:2, 37:36 Маршан (Кросбі, Бержерон) - 2:2, 41:16 Маршан (Кросбі, Бержерон) - 3:2, 45:48 Перрі (Кутюр, Власіч) - 4:2, 49:22 Таварес (Гетцлаф, Власіч) - 5:2, 59:51 Панарін (Кулемін, Кучеров) - 5:3.