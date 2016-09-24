"Дженералз" здолав "Кривбас" в матчі УХЛ

У Кривому Розі завершився матч 4-го туру чемпіонату України з хокею, в якому "Кривбас" приймав київський "Дженералз" і програв з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт ВХЛ.

Доля матчу була вирішена у третій заключній 20-хвилинці.

Команди, які займали перед початком гри 2-3 місця в турнірній таблиці УХЛ (їх розділяло всього 1 очко), на рівних провели два періоди. Кияни двічі виходили вперед, але господарі льоду обидва рази порівнювали результат. Вже за 43 секунди після початку матчу рахунок відкрив Саків, але на 6-й хвилині Підгруський зрівняв результат. У 2-му періоді, на 31-й хвилині, Костюк знову вивів "Дженералз" вперед. Але, за 8 хвилин, на 39-й, Німенко зрівняв рахунок.

Вирішальною в цьому матчі стала третя 20-хвилинка, коли Лялька на 54-й хвилині в третій раз вивів киян вперед, а Басков за 6 секунд до кінця матчу забив у порожні ворота суперника - 4:2. Цікаво, що в цьому епізоді кияни грали з великою чисельною перевагою 5х3, а суперник замінив воротаря на польового гравця.

Таким чином, "Дженералз" став одноосібним лідером турнірної таблиці УХЛ, набравши 12 очок. У донецького "Донбасу" 9 балів, але на одну гру менше, у "Кривбаса" - 8.

Перше коло УХЛ завершиться у неділю матчами "Донбас" - "Білий Барс" (Біла Церква) і "Витязь" (Харків) - "Кременчук" (Кременчук).