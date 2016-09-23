Росія стала останнім півфіналістом Кубка світу з хокею, де зіграє з Канадою

У Торонто (Канада) завершилися матчі групової стадії Кубка світу з хокею, де останню путівку в півфінал завоювала збірна Росії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Росіяни у вирішальному матчі Групи В обіграли команду Фінляндії з рахунком 3:0.

Після досить напруженого і рівного першого періоду доля матчу була вирішена на початку другої 20-хвилинки. З інтервалом у півтори хвилини голи забили Володимир Тарасенко (24-я хвилина) та Іван Телегін (26-я), забезпечивши росіянам комфортну перевагу у дві шайби - 2:0. А на початку третього періоду, на 44-й хвилині, Євген Малкін підхопив шайбу біля краю площадки, проїхав вздовж борту, посля чого сам кинув по воротах, не чекаючи партнерів. Кидок вийшов потужним і точним - 3:0. Цікаво, що початком атаки стало зіткнення гравця збірної Фінляндії з арбітром і втрата шайби командою Суомі.

Читайте такожЗбірні Канади і Європи достроково гарантували собі місця в півфіналі хокейного Кубка світу

В іншому матчі дня грали аутсайдери Групи А Чехія і США, які достроково втратили всі шанси на вихід у півфінал. У "матчі престижу" перемогу здобула команда Чехії - 4:3. А ось американці, які стали головною командою-розчаруванням турніру, так і не зуміли набрати жодного очка.

У півфіналах зіграють Канада - Росія (в ніч на неділю, 25 вересня, о 2:00 за київським часом) і Швеція - Європа (25 вересня, 20:00).

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з хокею проходить в Торонто з 17 вересня по 1 жовтня.