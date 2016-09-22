"Донбас" і "Дженералз" склали дует лідерів за підсумками 4-го туру УХЛ

В Українській хокейній лізі відбулися матчі 4-го туру, за підсумками яких дует лідерів складають донецький "Донбас" і київський "Дженералз", повідомляє офіційний сайт ліги.

У центральному матчі туру «Кременчук» зміг взяти три очки у «Донбасу» на своєму майданчику - 2:1. Команда Анатолія Степанищева продовжила свою безвиграшну серію на арені «Айсберг» до чотирьох матчів поспіль - останній раз донеччани перемагали у Кременчуці 2 жовтня 2015 року. Цією перемогою «Кременчук» реабілітувався в очах своїх вболівальників після провального старту УХЛ. Тепер щільність команд у зоні плей-офф (від першого до четвертого місця) становить всього 2 очки.

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"Білий Барс" (Біла Церква) у домашньому матчі з київськими "Дженералз", ведучи по ходу гри все-таки поступився з різницею в одну шайбу - 2:3. При цьому один з лідерів «чорно-білих» Руслан Ромащенко не реалізував перший в нинішньому сезоні УХЛ штрафний кидок - буліт.

А от "Кривбас", після поразки від «Донбасу», хотів сповна реабілітуватися перед своїми вболівальниками вдома. Суперник, здавалося, для цього був ідеальний – харківський «Витязь», який не виграв досі жодного матчу. Незважаючи на це, легкої прогулянки у команди Олександра Куликова не вийшло. Суперник грав надійно в обороні (зазначимо, що в Кривий Ріг харків'яни привезли лише чотирьох номінальних захисників) і агресивно в атаці, що дозволило «Витязю» відкрити рахунок в матчі. Приклавши чималі зусилля «Кривбас» все-таки виграв матч з мінімальною перевагою, тричі реалізувавши більшість - 3:2.

Після 4-х турів в таблиці у "Донбасу" і "Дженералз" за 9 балів, "Кривбаса" - 8, "Кременчука" - 7, "Білого Барса" - 3, "Витязя" - 0.

Матчі 5-го туру чемпіонату ВХЛ відбудуться 24-25 вересня. Це будуть заключні матчі першого кола змагань, в яких беруть участь 6 команд.