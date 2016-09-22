Збірна Швеції стала третім півфіналістом Кубка світу НХЛ

Збірні Швеції стала третім півфіналістом Кубка світу по хокею, який проходить у Торонто під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ).

Минулої ночі шведи в овертаймі програли збірній Північної Америки з рахунком 3:4, але все одно набрали достатню кількість балів, щоб гарантувати собі вихід в плей-офф з групи В.

У цій же групі на друге місце у півфіналі претендують команди Північної Америки та Росії, а команда Фінляндії вже позбулася шансів пройти в наступний етап.

У групі А збірна Канади, яка раніше вийшла у плей-офф, обіграла команду Європи з рахунком 4:1 і набрала максимальну кількість очок в трьох матчах першого етапу. Збірна Європи також зіграє у півфіналі, а команди Чехії та США втратили шанси на вихід в плей-офф.

Північна Америка U-23 - Швеція - 4:3 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 00:30 Меттьюз (Райллі, Макдевід) - 1:0, 01:35 Трочек (Гостісбіхір, Айхель) - 2:0, 08:24 Форсберг (Хорнквіст, Бекстрем) - 2:1, 13:57 Гудро (Гостісбіхір) - 3:1, 16:28 Бекстрем (Форсберг, Карлссон) - 3:2, 46:50 Берглунд (Карлссон, Содерберг) - 3:3 в овертаймі 04:11 Маккіннон (Гудро, Гостісбіхір) - 4:3.

Канада - Європа - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 04:01 Кросбі (Боумістер) - 1:0, 19:05 Тейвз (Дюшен) - 2:0, 24:38 Хосса (Копітар, Ерхофф) - 2:1, 34:48 Тейвз (Кутюр) - 3:1, 57:33 Кутюр (Тейвз, Власіч) - 4:1.

Останні матчі в групах відбудуться сьогодні вночі. Чехія зіграє з США, а Росія з Фінляндією.