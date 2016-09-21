Збірні Канади та Європи достроково гарантували собі місця в півфіналі хокейного Кубка світу

У Торонто завершилися матчі третього ігрового дня Кубка світу, в рамках якого збірна Канади обіграла команду США і гарантувала собі і команді об'єднаної Європи путівки до півфіналу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Канадці виграли матч у принципового суперника з рахунком 4:2.

Доля матчу була вирішена в перші 12 з половиною хвилин гри. Якщо на 5-й хвилині американці відкрили рахунок зусиллями Райана Макдоны, то потім, в кінці шостої - початку сьомої хвилин, протягом 14 секунд Метт Дюшен і Корі Перрі за 14 секунд перетворили 0:1 до 2:1 на користь команди Канади. А ще за шість хвилин Дюшен оформив дубль, довівши перевагу своєї команди до 3:1. В середині другого періоду канадці довели рахунок до великого (4:1), але на передостанній хвилині матчу гол престижу забив Ти Джей Оші - 2:4. Збірна США сенсаційно вибула з турніру.

Раніше збірна Канади розгромила Чехію (6:0), а збірна Європи в перших двох матчах турніру обіграла команди США (3:0) і Чехії (3:2 в овертаймі). Матч Канада - Європа, який визначить переможця групи і буде впливати на склад пар-півфіналістів, відбудеться в ніч на 22 вересня.

Команда-сенсація турніру складається з 23 хокеїстів з 8 країн (Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Словенія, Франція, Швейцарія).

У Групі В в ніч на середу збірна Швеції переграла Фінляндію з рахунком 2:0. Тут турнірна ситуація вкрай заплутана. Збірна Швеції має в активі чотири очки і в третьому турі зустрінеться з північноамериканцями, які набрали два очки. На рахунку збірної Росії ті ж два бали, у фінів - жодного. У групі може скластися ситуація, коли 3 команди наберуть по 4 очки, тому ще ніхто не гарантував собі потрапляння в півфінал змагань.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з хокею проходить в Торонто (Канада) з 17 вересня по 1 жовтня.