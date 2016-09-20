Збірна Росії обіграла Північну Америку, а Європа - Чехію в третій день Кубка світу

У Торонто завершилися матчі третього ігрового дня Кубка світу, де збірна Європи обіграла команду Чехії, а команда Росії виявилася сильнішою за Північну Америку (складається з гравців віком до 23-х років), повідомляє офіційний сайт турніру.

Зібрана з гравців Німеччини, Швейцарії, Словаччини та ін. збірна Європи здобула на Кубку світу другу перемогу поспіль. Після сенсаційної перемоги в першому матчі турніру у команди США (3:0), європейці здолали команду Чехії. Гра проходила у приблизно рівній боротьбі і основний час завершилася внічию - 2:2. Вирішальний гол в овертаймі забив німецький нападник клубу Національної хокейної ліги «Едмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль.

Таким чином, в групі А у збірної Європи 4 очки (2 гри), Канади - 2 (1), Чехії - 1 (2), США - 0 (1).

У ніч на середу відбудеться матч Канада - США, де в разі успіху канадців визначаться обидва півфіналісти від цього квартету - збірні Канади і Європи.

У свою чергу, збірна Росії грала з молодими зірками Північної Америки і обіграла їх у впертій боротьбі. Вирішальними стали 6 хвилин у 2-му періоді, коли росіяни закинули чотири шайби поспіль у ворота суперника. У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Владислав Намісників, Микита Кучеров, Євген Кузнєцов і Володимир Тарасенко. У північноамериканців відзначилися Остон Меттьюс, Морган Райллі і Райан Ньюджент-Хопкінс.

В цій групі у росіян, шведів та північноамериканців по 2 бали, а у команди Фінляндії - 0.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу проходить у Торонто (Канада) з 17 вересня по 1 жовтня.