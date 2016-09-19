Хокейна збірна Росії програла Швеції на Кубку світу НХЛ

Збірні Швеції та Північної Америки здобули перемоги у своїх перших матчах на Кубку світу, який проходить у Торонто під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ).

Швеція обіграла збірну Росії з рахунком 1:2, а Північна Америка впоралася з Канадою - 4:1.

Швеція - Росія - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 30:41 Ландескуг (Карлссон, Бекстрем - більш.) - 1:0; 32:52 Хедман (Хагелін, Х. Сєдін) - 2:0; 59:27 Овечкін (Малкін, Дацюк) - 2:1.

Фінляндія - Північна Америка U-23 - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Шайби: 05:03 Айхель (Меттьюз, Макдевід - більш.) - 0:1, 25:27 Гудро (Парейко, Ларкін) - 0:2, 27:27 Дрюен (Ньюджент-Хопкінс, Гостісбіхір) - 0:3, 34:37 Маккіннон (Парейко) - 0:4, 55:53 Філппула (Йокінен, Комаров) - 1:4.

Нагадаємо, у вчорашніх матчах в групі А переможцями стали команди Канади і Європи.

Зазначимо, що Кубок світу під егідою НХЛ був організований вперше з 2004 року і не входить у систему міжнародного хокею IIHF (Міжнародної федерації хокею на льоду - ред.).