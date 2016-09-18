"Донбас" став одноосібним лідером Української хокейної ліги

ХК "Донбас" і ХК "Кременчуг" виграли свої матчі 3-го туру чемпіонату Української хокейної ліги.

"Донбас" переміг "Кривбас" з рахунком 3:1, а ХК "Кременчуг" взяв першу перемогу в сезоні, обігравши на виїзді "Білий Барс".

Після матчів 3-го туру "Донбас" з трьома перемогами і дев'ятьма очками очолив турнірну таблицю чемпіонату. Далі йдуть київські "Дженералз" і "Кривбас".

Донбас (Донецьк) - Кривбас (Кривий Ріг) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 08:21 Нікіфоров (Демянюк, Таран) — 1:0; 25:00 Савченко (Білоусов, Караульщук) — 1:1; 27:08 Кочетков (Шафаренко) — 2:1; 32:27 Таран (Кугут, Дем'янюк — більш.) — 3:1

Білий Барс (Біла Церква) - ХК " Кременчуг - 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Шайби: 00:48 Логач (Сеник, Ружников) — 1:0; 25:06 Ромащенко (Дворецький — більш.) — 2:0; 31:32 Кіча (Петранговський, Башко — більш.) — 2:1; 36:08 Кузьмик (Слиш, Коренчук) — 2:2; 19:56 Слиш (Романенко, Коренчук — більш.) — 2:3; 40:30 Слиш (Кузьмик, Коренчук) — 2:4; 48:50 Гніденко (Петранговський, Башко — менш.) — 2:5; 52:06 Коваленя (Сірченко, Бойків) — 2:6; 56:20 Коренчук (Романенко — більш.) — 2:7; 57:50 Бойків (Коваленя, Карпенко) — 2:8.