Збірні Канади та Європи почали з перемог Кубок світу НХЛ
Минулої ночі відбулися перші матчі нового міжнародного турніру, який організовує Національна хокейна ліга.
Збірна Канади та збірна Європи виграли перші матчі на Кубку світу НХЛ, який минулої ночі стартував в Торонто.
Збірна Канади з рахунком 6:0 перемогла Чехію, а об'єднана команда Європи виграла 3:0 у США. Обидва матчі відбулися в рамках групи А, матчі групи В пройдуть найближчої ночі.
Канада - Чехія - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Шайби: 08:26 Кросбі (Маршан, Стемкос) - 1:0, 17:08 Маршан (Бьорнс, Кросбі) - 2:0, 19:59 Бержерон (Маршан) - 3:0, 27:22 Торнтон (Кросбі, Дюшен) - 4:0, 34:56 Тейвз (Гетцлаф, Таварес - більш.) - 5:0, 52:41 Пьєтранджело (Дауті, Таварес - більш.) - 6:0.
Збірна Європи - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайби: 04:19 Габорік (Нільсен, Зуккарелло) - 1:0, 24:02 Драйзайтль (Нідеррайтер, Рідер) - 2:0, 38:32 Беллмор (Хансен, Ерхофф) - 3:0.
Зазначимо, що Кубок світу під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ) було організовано вперше з 2004 року і не входить у систему міжнародного хокею IIHF (Міжнародної федерації хокею на льоду - ред.).
У турнірі беруть участь вісім команд - Канада, Чехія, Фінляндія, Росія, Швеція, США, збірна Європи і збірна Північної Америки U-23. Всі матчі проходять в "Ейр Канада Центрі" в Торонто.