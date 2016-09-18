Збірні Канади та Європи почали з перемог Кубок світу НХЛ

Збірна Канади та збірна Європи виграли перші матчі на Кубку світу НХЛ, який минулої ночі стартував в Торонто.

Збірна Канади з рахунком 6:0 перемогла Чехію, а об'єднана команда Європи виграла 3:0 у США. Обидва матчі відбулися в рамках групи А, матчі групи В пройдуть найближчої ночі.

Канада - Чехія - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 08:26 Кросбі (Маршан, Стемкос) - 1:0, 17:08 Маршан (Бьорнс, Кросбі) - 2:0, 19:59 Бержерон (Маршан) - 3:0, 27:22 Торнтон (Кросбі, Дюшен) - 4:0, 34:56 Тейвз (Гетцлаф, Таварес - більш.) - 5:0, 52:41 Пьєтранджело (Дауті, Таварес - більш.) - 6:0.

Збірна Європи - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 04:19 Габорік (Нільсен, Зуккарелло) - 1:0, 24:02 Драйзайтль (Нідеррайтер, Рідер) - 2:0, 38:32 Беллмор (Хансен, Ерхофф) - 3:0.

Зазначимо, що Кубок світу під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ) було організовано вперше з 2004 року і не входить у систему міжнародного хокею IIHF (Міжнародної федерації хокею на льоду - ред.).

У турнірі беруть участь вісім команд - Канада, Чехія, Фінляндія, Росія, Швеція, США, збірна Європи і збірна Північної Америки U-23. Всі матчі проходять в "Ейр Канада Центрі" в Торонто.