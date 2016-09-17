"Дженералз" обіграв "Витязь" в гостьовому матчі 3-го туру УХЛ

У Харкові завершився матч 3-го туру Української хокейної ліги, в якому "Витязь" приймав на своєму льоду київський "Дженералз" і програв з рахунком 3:4, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кияни програли перший період, але виграли два наступних.

Вперше в нинішньому розіграші чемпіонату України «Витязю» вдалося піти на перерву в якості лідера. Гідно відбивши всі намагання забити гостей, господарі провели кілька непоганих атак і після чверті години відкрили рахунок. Результативний кидок вдався Єгору Посєвіну, якому асистували Піддубний і Лазаренко – 1:0.

Відновити паритет у рахунку киянам вдалося в дебюті другого відрізка. Граючи в чисельній більшості, Мушников закинув свою дебютну шайбу у светрі «Генералів» після перепасовки Сакова і Баскова – 1:1. А під завісу періоду столичні «офіцери» вийшли вперед. На ворота Напненко вискочили Басков і Лялька – перший пасував, другий забивав – 1:2.

Втім, утримувати перевагу киянам вдалося всього шість хвилин – після кидка здалеку Оксененко вдало на добиванні зіграв Кривоніс – 2:2.

Результат зустрічі в заключній 20-хвилинці вирішив Олексій Басков. До двох результативних передач у другому періоді нападник «Дженералз» додав два попадання в ціль в третьому. На 53-й хвилині Миколенко скоротив відставання харків'ян до мінімуму, але розжитися хоч би одним очком в матчі його команді це не допомогло.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Донбасу" (2 гри) і "Дженералз" (3) по 6 очок, "Кривбасу" (2) - 5, "Білого Барса" (2) - 3, "Кременчука" (2) - 1, "Витязя" - (3) - 0.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 18 вересня, відбудуться матчі "Донбас" - "Кривбас" та "Білий Барс" - "Кременчуг".