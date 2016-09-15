"Донбас" і "Кривбас" пройшли без поразок перші два туру Української хокейної ліги

У середу-четвер відбулися матчі 2-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, за підсумками якого донецький "Донбас" і "Кривбас" (Кривий Ріг) стали лідерами турнірної таблиці першості.

Обидві команди пройшли стартові тури першості без поразок.

"Донбас" у матчі 2-го туру зустрічався в Харкові з "Вітязем" і розгромив опонента з рахунком 2:7. Гості виграли всі три періоди матчу - 3:1, 2:0 і 2:1 - а найактивнішими у складі "Донбасу" виявилися Єгоров і Никифоров, які забили по два голи.

У свою чергу, "Кривбас" на своєму льоду розгромив "Білий Барс" (Біла Церква, Київська область) з рахунком 6:0. Тут команда-переможниця також мала беззаперечну перевагу, вигравши всі три ігрові 20-хвилинки - 1:0, 3:0 і 2:0.

В ще одному матчі дня "Кременчуг" приймав київський "Дженералз" і програв з рахунком 1:3. Після двох рівних періодів (0:0, 1:1) гості схилили чашу терезів на свою користь у заключному третьому періоді. Головним героєм матчу став Віталій Лялька, який зробив хет-трик - всі три голи команди в матчі.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Донбасу" 6 очок, "Кривбаса" - 5 (одна перемога не в основний час). "Білого Барса" та "Дженералз" - по 3, "Кременчука" - 1, "Витязя" - 0.

3-й тур УХЛ відбудеться 17-18 вересня.