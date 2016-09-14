Новий регламент ЧС з хокею: матчі турніру в Києві відбуватимуться щодня

Федерація хокею України оприлюднює затверджений розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2017 року в дивізіоні ІА, який відбудеться в Києві, повідомляє прес-служба ФХУ.

Даний варіант розкладу матчів не є звичним, адже матчі чемпіонату світу відбуватимуться кожного дня. «Типовою схемою проведення чемпіонатів світу в цьому дивізіоні є п’ять ігрових днів на тиждень. При цьому кожного ігрового дня проводяться одразу три поєдинки. Запропонований українською стороною варіант є дуже зручним для телебачення – а інтерес до телевізійних трансляцій матчів чемпіонату проявили вже у тринадцяти країнах – та вболівальників. Найголовніше, що при цьому витримано всі вимоги Спортивного регламентуIIHF щодо днів відпочинку для команд», – повідомив директор з проведення змагань Міжнародної федерації хокею Ханнес Едерер.

Читайте такожПрезидент Федерації хокею України наполягає на проведенні Чемпіонату світу в столичному Палаці спорту - незважаючи на Євробачення

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін зазначив, що дана пропозиція розроблялася в першу чергу з врахуванням інтересів глядачів, щоб якомога більша кількість матчів зібрала повні трибуни столичного Палацу спорту.

Як вже повідомлялося раніше, матчем-відкриття змагання стане поєдинок національних збірних команд України та Угорщини (22 квітня, 13:30). Завершиться чемпіонат також за участю нашої команди – в заключному поєдинку турніру підопічним Олександра Савицького протистоятимуть хокеїсти з Південної Кореї (28 квітня, 20:30). Також наша команда зіграє зі збірними Польщі (23 квітня, 20:30), Австрії (25 квітня, 20:30) та Казахстану (26 квітня, 20:30).

Чемпіонат світу-2017 з хокею відбуватиметься у Палаці спорту Києва з 22 по 28 квітня. У свою чергу, конкурс Євробачення-2017 відбудеться у Міжнародному виставковому центрі.