У збірної Швеції відбулася заміна напередодні старту Кубка світу

Шведська хокейна асоціація в понеділок оголосила, що нападник "Сент-Луїс Блюз" Патрік Берглунд увійшов до складу команди для участі в Кубку світу з хокею, повідомляє офіційний сайт турніру.

Він замінить форварда "Анахайм Дакс" Рікарда Ракелла, який отримав травму. 28-річний Берглунд у 555 матчах забив 128 голів і набрав 262 очки.

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Берглунд — срібний призер Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу. У першій збірній з 2008 року. Виступає за команду НХЛ «Сент-Луїс Блюз».

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу пройде в Air Canada Centre в Торонто з 17 вересня по 1 жовтня.