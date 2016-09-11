"Донбас", "Кривбас" та "Білий Барс" виграли в першому турі УХЛ

Донецький "Донбас" переміг київські "Дженералз" з рахунком 4:0 у центральному матчі 1-го туру чемпіонату України з хокею, який в новому сезоні проходить в рамках Української хокейної ліги.

У складі "Донбасу" шайби забивали Сергій Бабинець, Віктор Захаров, Володимир Чердак та Олег Шафаренко.

В інших матчах "Кривбас" в овертаймі переміг "Кременчуг", а "Білий Барс" впорався з "Витязем".

Донбас (Донецьк) - Дженералз (Київ) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 04:35 Бабинець (Демянюк — більш.) — 1:0; 11:20 Захаров (Толстушко — більш.) — 2:0; 26:48 Чердак (Петрухно — більш.) — 3:0; 36:17 Шафаренко (Нікіфоров) — 4:0.

Кривбас (Кривий Ріг) — ХК Кременчук - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 05:38 Кузьмик (Слиш, Коренчук) — 0:1; 10:10 Толканов (Вал. Алексюк, Секірко) — 1:1; в овертаймі 01:43 Селянин (Магеров, Мазула — більш.) — 2:1.

Білий Барс (Біла Церква) — Витязь (Харків) - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 03:33 Сеник (Шевченко, Логач) — 1:0; 11:16 Ромащенко (Воронін — більш.) — 2:0; 15:05 Кривонос (Попов, Сальников — більш.) — 2:1; 58:48 Печерських (Дворецький — більш.) — 3:1.

Матчі 2-го туру Української хокейної ліги відбудуться 14-15 вересня.