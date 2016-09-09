Сьогодні матчем "Донбас" - "Дженералз" стартує чемпіонат України з хокею

На льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці матчем фіналістів минулого сезону стартує чемпіонат України, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

На лід вийдуть чемпіон країни «Донбас» і срібний призер минулого сезону «Дженералз». У новому чемпіонаті цим командам знову доведеться боротися за чемпіонство.

Хоча «Донбас» у фінальній серії минулого сезону здолав «генералів» всуху (4:0), всі чотири гри вийшли вкрай напруженими: у двох з них для виявлення переможця знадобився овертайм, а одного разу - післяматчеві буліти. А в регулярному сезоні «Дженералз» серйозно тріпали нерви майбутньому чемпіону, здобувши дві перемоги в шести зустрічах. Тим не менш, остання перемога київського клубу датується ще січнем 2016 року, а переможна серія «Донбасу» налічує вже шість зустрічей.

«Донбас» провів насичену передсезонну підготовку, взявши участь у трьох турнірах, а увінчав її перемогою на Donbass Open Cup, обігравши квартет представників УХЛ — «Витязь» (4:0), «Кривбас» (4:2), «Білий Барс»» (10:2) і «Кременчук» (4:3).

«Дженералз» перед стартом сезону випробував свої сили у двох спарингах з авторитетним білоруським ХК «Гомель», в яких поступився 2:3 і 2:5. Крім того, кияни двічі обігравали «Білий Барс» (12:0 та 10:3), а також провели ряд контрольних поєдинків з клубом «Беркут-2000». В цілому, набутий досвід столичним "генералам" також стане в нагоді. Так і в Дружківці в стартовому матчі сезону у виконанні обох команд варто очікувати зовсім іншої за напруженням і самовіддачею гри.

Нападник ХК "Донбас" Артем Бондарєв зазначає: "Будемо розбирати план гри киян. Ми вже опрацьовували певні схеми, з думками про майбутнього суперника. Можу сказати, що готуємося самим серйозним чином. Перемога у першій грі сезону – це завжди серйозний заділ".

У свою чергу, Нападник ХК "Дженералз" Микола Коляда вважає: "Нам необхідно вийти і довести, що в тому році ми не просто так опинилися у фіналі. Чи дербі це? Так! "Дженералз" – "Донбас" – це дербі! Київ і Донецьк – це завжди дербі. І не важливо, що це - хокей, футбол, баскетбол або щось ще".

Початок зустрічі "Донбасу" і "Дженералз" - о 18.30.