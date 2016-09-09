Команди-учасниці хокейного Кубка світу провели перші контрольні матчі

У двох містах Європи і канадському Квебеку відбулися перші контрольні матчі за участю команд-учасниць Кубка світу, де головну сенсацію створила збірна Північної Америки, повідомляє сайт Міжнародної федерації хокею на льоду.

Молодіжна північноамериканська команда, складена з гравців США і Канади не старше 23 років, у Квебеку провела гру зі збірною Європи і розгромила суперника з рахунком 4:0.

Вирішальним у цьому матчі став 2-й період, коли протягом 5 хвилин Маккіннон, Ньюджент-Хопкінс і Годро забили три голи поспіль. А в кінцівці матчу Маккіннон зробив дубль і встановив остаточний рахунок гри.

Раніше, в Стокгольмі відбувся матч збірних Швеції і Фінляндії, де сильнішими виявилися фінські хокеїсти, які перемогли в овертаймі - 2:3. А в російському Санкт-Петербурзі збірна Росії обіграла команду Чехії з рахунком 4:3.

Кубок світу пройде в Торонто (Канада) з 17 вересня по 1 жовтня. У турнірі візьмуть участь збірні Росії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Канади, США, Північної Америки (до 23 років) і Європи.