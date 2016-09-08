Директором відділу безпеки гравців НХЛ буде екс-нападник п'яти клубів ліги Перрос

Національна Хокейна Ліга оголосила, що Джордж Перрос став співробітником її департаменту з питань безпеки гравців, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перрос, який провів в лізі дев'ять сезонів, отримав місце директором відділу безпеки гравців і буде працювати в Лас-Вегасі. Він увійшов до складу групи, яка приймає рішення про дисциплінарні покарання за порушення цього департаменту. Крім Пэрроса в неї входять Стефан Кінтал, Патрік Бурк, Деміан Ечеварріета і Кріс Пронгер.

"Це цікава можливість не тільки дивитися хокей, але і залишитися в ньому, впливати на нього, на його розвиток, - сказав Перрос в інтерв'ю NHL.com. - Ти займаєшся навчанням гравців. Мені дуже допоможе те, що я довго грав у хокей, грав жорстко, можливо жорсткіше, ніж інші, але жодного разу не був оштрафований або дискваліфікований. Я вважаю, що якщо хтось і розуміє, де треба зупинитися, так це я".

Перрос завершив свою кар'єру в НХЛ в грудні 2014 року. Він візьме участь у проекті семінару для новачків ліги, який організується та проводиться перед початком кожного сезону.

36-річний Перрос був задрафтований "Лос-Анджелес Кінгз" у восьмому раунді в 1999 році (222-й номер). Він грав за "Кінгз", "Колорадо Евеланш", "Анахайм Дакс", "Флорида Пэнтерз" і "Монреаль Канадієнс". На його рахунку 474 ігри, 18 закинутих шайб, 36 очок і 1 092 хвилини штрафу.