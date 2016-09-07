Чемпіон України з хокею "Донбас" першим подав заявку на сезон 2016/17

Чемпіон України донецький "Донбас" першим подав заявку на майбутній сезон Української хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт клубу.

Не враховуючи дозаявки, на даний момент в список включені 23 хокеїста: 3 воротарі, 8 захисників та 12 нападаючих.

Воротарі: 33. Євген Царегородцев (33 роки, Росія), 40. Сергій Люльчук (22 роки), 30. Богдан Дяченко (17 років).

Захисники: 2. Павло Таран (24 роки), 4. Всеволод Толстушко (23 роки), 5. Олександр Побєдоносцев (34 роки), 7. Ігор Кугут (32 роки), 9. Єгор Короп (24 роки, Росія), 57. Володимир Алексюк (29 років), 79. Андрій Григор'єв (18 років), 89. Денис Петрухно (26 років).

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Нападники: 8. Олег Шафаренко (34 роки), 10. Вадим Мазур (18 років), 11. Владислав Гаврик (25 років), 14. Микита Буценко (26 років), 15. Сергій Бабинець (29 років), 17. Володимир Чердак (22 роки), 19. Олексій Ворона (19 років), 22. Ярослав Свищев (19 років), 27. Денис Кочетков (36 років), 45. Віктор Захаров (22 роки), 52. Артем Бондарєв (33 роки), 74. Шаміль Рамазанов (27 років).

Максимально в заявці команди-учасниці чемпіонату України одноразово можуть знаходиться 30 хокеїстів, з них максимум 10 легіонерів.