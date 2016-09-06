ХК "Донбас" посилився двома українськими хокеїстами

ХК "Донбас" напередодні старту сезону в Українській хокейній лізі підсилився двома новими виконавцями, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Угоди з "Донбасом" підписали Павло Большаков і Дмитро Дем'янюк. Обидва гравці перебували в клубі на перегляді, але тепер отримали від "Донбасу" повноцінні контракти.

У минулому сезоні Павло Большаков захищав кольори харківського "Вітязя", ставши найкращим бомбардиром команди. На рахунку 30-річного хокеїста 23 шайби і 78 очок у 35 поєдинках регулярного чемпіонату, а також участь у трьох поєдинках плей-офф.

Читайте такожХК "Донбас" став переможцем Donbass Open CupДмитро Демянюк останні два роки провів у польському клубі "Полонія Битом". У минулому сезоні на рахунку 28-річного хокеїста 19 шайб і 40 очок у 41 матчі регулярного чемпіонату, а також участь у трьох поєдинках плей-офф.

Нагадаємо, перший матч в новому сезоні "Донбас" зіграє вдома проти київських "Дженералз" 9 вересня в 18:30.