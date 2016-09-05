"Кременчуг" переміг "Кривбас" в останньому матчі перед стартом хокейного сезону в Україні
13:07, 05 вересня 2016Хокей
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Перемогу кременчуцькій команді приніс єдиний гол, яку закинув Юрій Петранговський.
"Кременчуг" переміг "Кривбас" / ХК "Кременчуг"
Бронзові призери чемпіонату України минулого сезону ХК "Кременчук" та дебютант чемпіонату України криворізький "Кривбас" провели останню контрольну зустріч напередодні старту в новому сезоні Української хокейної ліги (УХЛ), повідомляє Sport Arena.
Читайте такожУ першому сезоні Української хокейної ліги зіграють 6 командНа льоду арени в Кривому Розі ХК "Кременчуг" здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки шайбі нападника збірної України Юрія Петранговского, яку він закинув у другому періоді.
Відзначимо, "Кременчуг" і "Кривбас" зіграють між собою вже у першому турі УХЛ. Поєдинок пройде 10 вересня в Кривому Розі.
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