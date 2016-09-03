У першому сезоні Української хокейної ліги зіграють 6 команд

Київський "Компаньйон" не знайшов коштів для участі в Українській хокейній Лізі і слідом за харківською "Юністю" відмовився від участі в чемпіонаті України з хокею у сезоні 2016/2017, повідомляє Sport Arena.

В минулому сезоні команда посіла сьоме місце в регулярному чемпіонаті з восьми клубів, випередивши як раз "Юність", проте влітку київський клуб не знайшов коштів для проведення підготовки до сезону і подальшої участі в чемпіонаті України.

Таким чином, в новому сезоні чемпіонату України, який пройде під егідою Української хокейної Ліги (УХЛ), зіграють шість клубів — Донбас (Донецьк), Дженералз (Київ), ХК Кременчуг, Витязь (Харків), Білий Барс (Біла Церква) і Кривбас (Кривий Ріг). Зазначимо, що Кривбас є дебютантом турніру.

Читайте такожВісім клубів створили Українську хокейну лігу

За інформацією видання, в регулярному чемпіонаті команди зіграють вісім кіл — по чотири матчі на виїзді і вдома з кожним суперником. Загалом кожна команда зіграє у чемпіонаті 40 матчів. Головна відмінність — у регулярному чемпіонаті більше не буде спарених матчів.

У плей-офф, як і в минулому сезоні, коли участь у турнірі взяли вісім колективів, вийдуть чотири кращі команди регулярного чемпіонату. Однак на відміну від минулого сезону, півфінальні серії плей-офф будуть йти до чотирьох, а не до трьох перемог. Фінальна серія плей-офф також триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Старт першого сезону УХЛ запланований на 9 вересня матчем між чемпіоном України минулого сезону донецьким "Донбасом" і віце-чемпіонами київським "Дженералз".