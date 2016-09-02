Нападник Гомес завершив кар'єру в НХЛ після 16 сезонів

Нападник Скотт Гомес завершив кар'єру після 16 сезонів у НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

"У цьому було все моє життя, - сказав 36-річний Гомес газеті Alaska Dispatch News. - Так дивно думати, що я більше ніколи не буду грати у хокей. Люди кажуть, що я знайду якесь заняття. Але я ніколи більше не відчую колишніх емоцій, навіть від контрольної гри. У НХЛ треба грати на найвищому рівні. Але я закінчив. Це точно".

У минулому сезоні Гомес провів 34 матчі в складі "Сент-Луїс Блюз" і "Оттава Сенаторз", в яких забив один гол і зробив вісім передач.

З "Нью-Джерсі Девілз" він двічі вигравав Кубок Стенлі (2000, 2003). "Девілз" задрафтували уродженця Анкоріджа (Аляска) в першому раунді (під 27-м номером) драфта-1997. У 82 іграх свого першого сезону 1999-2000 він закинув 19 шайб і зробив 52 передачі, вигравши "Колдер Трофі".

У 1079 матчах у складі "Девілз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Монреаль Канадієнс", "Сан-Хосе Шаркс", "Флорида Пантерз", "Блюз" і "Сенаторз" він забив 181 гол і зробив 575 передач.