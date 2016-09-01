Гравець "Вінніпега" став капітаном команди в день свого 30-річчя

Нападник Блейк Уїлер в день свого 30-річчя був названий капітаном "Вінніпег Джетс", повідомляє офіційний сайт Національної хокейної ліги.

В даному статусі Уілер замінить форварда Ендрю Ледда, який 25 лютого був обміняний в "Чикаго Блекхокс", а 1 липня підписав семирічний контракт з "Нью-Йорк Айлендерс".

Помічниками капітана будуть нападник Марко Шайфлі і захисник Дастін Бафлін.

Уілер був обраний під п'ятим номером драфта-2004 командою "Фенікс Койотіз". В НХЛ він заявив про себе у сезоні 2008-09, коли у складі "Бостон Брюїнз" на правах новачка провів 81 матч, в якому набрав 45 (21+24) очок. У минулому сезоні він встановив власний рекорд результативності в лізі, набравши 78 (26+52) балів. В НХЛ він провів 615 зустрічей у складі "Бостона", "Атланти Трешерз" і "Джетс" і записав на свій рахунок 440 (173+267) очок.

"Я завжди розкривався пізно, - зазначив Уілер в інтерв'ю Winnipeg Free Press. - Зараз я ніби стаю чоловіком. Все сходиться разом. У нашій команді чимало лідерів, так що кожен, хто носить цю нашивку, буде мати за спиною сильну підтримку. Якщо мені буде надана дана честь, то я скористаюся нею. Для мене це буде великою честю і мені пощастило, тому що мене будуть підтримувати прекрасні гравці".

Уілер і Бафлін у складі збірної США візьмуть участь у Кубку світу-2016. Турнір за участю вісьми збірних пройде в Air Canada Centre в Торонто з 17 вересня по 1 жовтня.

23-річний Шайфлі 8 липня підписав з "Джетс" восьмирічний контракт на $49 млн. (в середньому по $6,125 млн в рік). У минулому сезоні на його рахунку рекордні в кар'єрі 29 голів і показник корисності "+16".

31-річний Бафлін почне свій сьомий сезон в "Трешерз"/"Джетс". У минулому сезоні він набрав 53 (19+34) очки. Перші п'ять років його кар'єри пройшли в "Чикаго", з яким у 2010 році він виграв Кубок Стенлі.