У НХЛ заборонили хокеїстам вживати мельдоній

Речовина мельдоній буде внесена в список заборонених до застосування засобів спортсменами у Національній хокейній лізі (НХЛ) з майбутнього сезону. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву заступника комісара НХЛ Білла Дейлі.

Згідно з регламентом НХЛ, будь-який препарат може бути внесений до реєстру заборонених в лізі засобів лише перед початком сезону (але не пізніше 1 вересня).

Мельдоній був внесений до списку заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з 1 січня 2016 року. При цьому з початку року допінг-проби майже 300 спортсменів дали позитивний результат на цю речовину.

Речовину мельдоній застосовують у спорті з метою підвищення витривалості організму до високих фізичних навантажень під час тренувань і до високих нервово-психічних навантажень під час змагань.