НХЛ. Команда з Лас-Вегаса обирає назву з трьох варіантів

У нового клубу НХЛ з Лас-Вегаса залишився вибір всього з трьох варіантів можливої назви, повідомляє Sport Arena.

Керівництво "Лас-Вегаса" перед своїм остаточним вибором залишило три варіанти назви: "Пустельні лицарі", "Золоті лицарі" чи "Срібні лицарі".

Власник клубу Білл Фолі обіцяє найближчим часом оголосити остаточне рішення про неймінг клубу.

Нагадаємо, команда з Лас-Вегаса дебютує в НХЛ сезону 2017/2018. Восени клуб повинен визначитися не тільки з повною назвою, але й з кольорами форми та емблемою.

Як повідомляв УНІАН, раніше у клубу з Лас-Вегаса виникли проблеми при виборі власної назви, у зв'язку з чим він не зміг взяти ім'я "Лицарі".