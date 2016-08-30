НХЛ. Команда з Лас-Вегаса обирає назву з трьох варіантів
15:04, 30 серпня 2016Хокей
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Клуб найближчим часом має визначитися з повною назвою, формою і емблемою.
У Лас-Вегасі незабаром ухвалять остаточне рішення про назву / nhl.com
У нового клубу НХЛ з Лас-Вегаса залишився вибір всього з трьох варіантів можливої назви, повідомляє Sport Arena.
Керівництво "Лас-Вегаса" перед своїм остаточним вибором залишило три варіанти назви: "Пустельні лицарі", "Золоті лицарі" чи "Срібні лицарі".
Власник клубу Білл Фолі обіцяє найближчим часом оголосити остаточне рішення про неймінг клубу.
Нагадаємо, команда з Лас-Вегаса дебютує в НХЛ сезону 2017/2018. Восени клуб повинен визначитися не тільки з повною назвою, але й з кольорами форми та емблемою.
Як повідомляв УНІАН, раніше у клубу з Лас-Вегаса виникли проблеми при виборі власної назви, у зв'язку з чим він не зміг взяти ім'я "Лицарі".
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