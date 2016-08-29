ХК "Донбас" став переможцем Donbass Open Cup

У Дружківці завершився передсезонний хокейний турнір за участю п'яти українських команд.

ХК "Донбас" став переможцем домашнього турніру Donbass Open Cup, який вчора завершився в Дружківці. У вирішальному матчі турніру команда Анатолія Степанищева перемогла ХК "Кременчуг" з рахунком 4:3. В іншому матчі дня криворізький "Кривбас" переміг харківський "Витязь" з рахунком 6:1. Донбас - Кременчуг - 4:3 (1:0, 1:0, 2:3) Шайби: 1:0 - Захаров (Гаврик), 2:0 - Большаков (Побєдоносцев), 2:1 - Гніденко (Ігнатенко), 3:1 - Рамазанов (Алексюк), 3:2 - Гніденко (Ігнатенко), 4:2 - Рамазанов (Кугут, Большаков), 4:3 - Башко (Коваленя). Витязь - Кривбас - 1:6 (0:0, 1:3, 0:3) Шайби: 1:0 - Кобиков (Посєвін); 1:1 - Селянин (Черненко, Німенко); 1:2 - Секірко (Мазула, Макрицький); 1:3 - Катрич (Мазула, Вал. Алексюк); 1:4 - Толканов (Черевач, Рубан); 1:5 - Селянин (Німенко, Черненко — більш.); 1:6 - Шереметьєв (Секірко, Мазула); Таким чином, ХК "Донбас", який переміг у всіх матчах, став переможцем турніру. Друге місце зайняв ХК "Кривбас", третє - ХК "Кременчуг", четверте - білоцерківський "Білий Барс", п'яте - харківський "Витязь".

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