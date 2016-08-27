Donbass Open Cup-2016. "Донбас" переміг "Білий Барс", "Кременчук" програв "Кривбасу"

У Дружківці (Донецька область) завершилися матчі передостаннього ігрового дня Donbass Open Cup-2016, в рамках якого господарі турніру "Донбас" розгромили "Білий Барс", а "Кременчук" програв "Кривбасу", повідомляє офіційний сайт "Донбасу".

Донеччани виграли свій матч з розгромним рахунком 10:2.

Тільки в першому періоді матчу "барси" вели гру на рівних із суперником. Вони двічі програвали по ходу матчу, але двічі зрівнювали рахунок - 2:2. А потім ініціатива вже повністю перейшла до господарів льоду і турніру. У другому періоді "Донбас" тричі вразив ворота суперника, а в третьому - забив п'ять голів. Наибольшу активність у цьому матчі проявив гравець "Донбасу" Олександр Большаков, на рахунку якого три голи.

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В іншому матчі дня "Кременчуг" проти "Кивбасса", йшла вперта бораба, але в кінцівці більше пощастило "Кривбасу", який виграв з рахунком 3:2.Вирішальний гол на 58-й хвилині забив нападник Олександр Селянин