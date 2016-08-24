"Донбас" і "Кременчуг" здобули перемоги у перших матчах Donbass Open Cup
23:02, 24 серпня 2016Хокей
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У Дружківці розпочався черговий передсезонний хокейний турнір.
ХК "Донбас"
ХК "Донбас" і ХК "Кременчуг" здобули перемоги у 1-му турі передсезонного турніру в Дружківці Donbass Open Cup.
"Донбас" переміг з рахунком 4:0 харківський "Витязь", а "Кременчуг" розгромив білоцерківський "Білий Барс" - 6:0. П'ятий учасник змагань ХК "Кривбас" розпочне участь у турнірі завтра.
Вітязь - Донбас - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 - Демянюк (Буценко, Гаврик), 0:2 - Гаврик (Буценко), 0:3 - Буценко (Єгоров), 0:4 - Кугут (Буценко).
Кременчуг - Білий Барс - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - Петранговський (Кіча, Башко), 2:0 - Чернишенко (Овчинніков, Коваленя), 3:0 - Петранговський (Гніденко, Кіча), 4:0 - Башко (Гніденко), 5:0 - Петранговський (Гніденко) 6:0 - Сірченко (Чернишенко, Коваленя).
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