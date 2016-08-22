У чемпіонаті України з хокею з'явиться перший японець

Віце-чемпіони України київські "Дженералз" підписали двох воротарів для участі в наступному сезоні Української хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Серед них 22-річний японець Йошихіро Куроїва, який раніше виступав в юніорських першостях США і Канади, а також напівпрофесійній лізі Фінляндії.

Ще одним воротарем-новачком "Дженералз" став екс-гравець молодіжної збірної України Дмитро Березін. Раніше 23-річний хокеїст виступав за київські "Компаньйон" і "Сокіл", білоцерківський "Білий Барс", донецький "Донбас", російські "Бєлиє Тігри" (МХЛ) і "Стальниє Лісіци" (МХЛ). Після сезону 2013/2014 Березін не грав на професійному рівні, а в минулому сезоні виступав у студентській лізі Росії.

Нагадаємо, влітку склад срібних призерів чемпіонату України минулого сезону київських "Дженералз" залишила низка лідерів, у тому числі два основних голкіпера. Вадим Селіверстов підписав контракт з харківським "Вітязем", а Едуард Захарченко повернувся у ХК "Кременчук".