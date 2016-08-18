ХК "Донбас" програв у першому матчі Меморіалу Забойніка в Словаччині
20:37, 18 серпня 2016Хокей
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Український клуб поступився солігорському "Шахтарю".
"Донбас" програв "Шахтарю" / ХК "Донбас"
Донецький "Донбас" провів свій перший матч на хокейному турнірі у Словаччині - Меморіалі Павла Забойніка, повідомляє офіційний сайт клубу.
В суперниках у донеччан були віце-чемпіони Білорусі – ХК "Шахтар" із Солігорська.
Матч завершився з рахунком 7:4 на користь "Шахтаря". Після гри команди провели серію булітів, яку також білоруси виграли - 3:2.
Донбас - Шахтар (Солігорськ) - 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)
Шайби: 0:1 - Лівша (Дронов, Левко), 1:1 - Чердак (Буценко), 1:2 - Нікулін, 2:2 - Кочетков (Кугут), 2:3 - Малиновський (Левко, Карабанов), 2:4 - Лівша (Відгрен), 2:5 - Лівша (Карабанов), 2:6 - Брахманіс (Кулмала), 3:6 - Алексюк (Кочетков), 3:7 - Брикун (Кулмала, Брахманіс), 4:7 - Захаров (Чердак).
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