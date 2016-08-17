Стали відомі всі учасники хокейного Кубка Донбасу

У товариському передсезонному турнірі візьме участь п'ять команд.

24-28 серпня у спорткомплексі "Альтаїр" у Дружківці відбудеться Кубок Донбасу (Donbass Open Cup), повідомляє офіційний сайт ХК "Донбас". У товариському хокейному турнірі візьмуть участь п'ять команд: "Білий Барс" (Біла Церква), "Вітязь" (Харків), "Кременчук", "Кривбас" (Кривий Ріг) та "Донбас". Нагадаємо, переможцем Kremenchuk Open Cup стали господарі турніру, ХК "Кременчук".

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