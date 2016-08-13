"Кременчук" обіграв "Донбас" у вирішальному матчі передсезонного хокейного турніру

Хокейний клуб "Кременчук" став переможцем домашнього передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup 2016.

У вирішальному матчі змагань "Кременчук" обіграв чемпіонів України ХК "Донбас" з рахунком 4:2. Примітно, що по ходу першого періоду матчу донеччани вигравали з рахунком 2:0.

Третьою командою турніру став ХК "Кривбас", який розгромив сьогодні "Білий Барс" із Білої Церкви з рахунком 11:1.

ХК Кременчук — Донбас (Донецьк) - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Шайби: Захаров (Горище, Бондарєв) — 0:1; Рамазанов (Таран) — 0:2; Кузьмик (Романенко) — 1:2; Коренчук — 2:2; Слиш (Романенко) — 3:2; Слиш (Кузьмик, Коренчук) — 4:2.

Кривбас (Кривий Ріг) — "Білий Барс" (Біла Церква) - 11:1 (4:1, 4:0, 3:0)

Шайби: Толканов (Куцевич, Савченко) — 1:0; Німенко (Селянин, Александров) — 2:0; А. Люльчук (Генералів, Ромащенко — більш.) — 2:1; Секірко (Слюсар, Вал. Алексюк) — 3:1; Селянин (Черненко, Німенко) — 4:1; Черненко (Німенко, Селянин) — 5:1; Слюсар (Підгурський, Черненко) — 6:1; Савченко (Черненко, Вал. Алексюк) — 7:1; Савченко (Толканов, Куцевич) — 8:1; Мазула (Вал. Алексюк, Безхлібний — більш.) — 9:1; Секірко (Мазула, Коваленко) — 10:1; Секірко (Селянин, Черевач — більш.) — 11:1.