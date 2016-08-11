ХК "Кривбас" у своєму першому матчі програв "Донбасу" в серії буллітів

У Кременчуці стартував хокейний турнір Kremenchuk Open Cup 2016.

ХК "Кременчуг" вийшов у лідери за підсумками першого дня товариського турніру Kremenchuk Open Cup 2016. Матч з білоцерківським "Білим Барсом" кременчуцька команда завершила розгромом 7:1. Всі шайби у складі ХК "Кременчуг" забили різні хокеїсти. В іншій зустрічі ХК "Кривбас" у своєму першому історичному матчі зіграв внічию 3:3 з чемпіоном України ХК "Донбас". В серії булітів перемогла команда з Донецька. ХК " Кременчуг — Білий Барс - 7:1 (3:0, 4:1, 0:0) Шайби: 10:31 Міхейонок (Костюк, Савицький) — 1:0; 12:14 Шиманський (Міхейонок, Савицький); 14:21 Чернишенко (Овчиников, Коваленя) — 3:0; 21:04 Разумов (Шевченко) — 3:1; 21:59 Коренчук (Ісаєнко, Слиш) — 4:1; 25:45 Кузьмик (Коренчук, Слиш) — 5:1; 32:41 Слиш (Кузьмик, Коренчук) — 6:1; 39:59 Кузьмик (Коренчук, Слиш – більш.) — 7:1. Донбас — Кривбас 4:3 (по буллітам) (0:1, 3:1, 0:1, 0:0) Шайби: 00:14 Селянин (Німенко, Рябенко) — 0:1; 25:55 Німенко — 0:2; 30:00 Таран (Короп) — 1:2; 31:50 Бондарєв — 2:2; 37:26 Захаров — 3:2; 43:42 Білоусов — 3:3.

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