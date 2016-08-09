Мінспорту може виділити п'ять мільйонів гривень на чемпіонат світу з хокею в Києві

Міністерство молоді і спорту може виділити 5 мільйонів гривень на проведення у Києві чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні ІА. Про це заявив голова оргкомітету ЧС і віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко, повідомляє Sport Arena.

"На даному етапі мова йде про те, що Міністерство молоді і спорту України може виділити на проведення чемпіонату світу близько п'яти мільйонів гривень. Це приблизно п'ята частина бюджету змагання. Інші витрати покриються за рахунок спонсорів, з якими вже є певні домовленості", — повідомив Зубко.

"Джерела фінансування і наші витрати будуть відкриті. Ми першими в Україні проведемо велика міжнародна подія з повністю відкритим бюджетом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна почала підготовку до чемпіонату світу з хокею, який повинен пройти в київському Палаці спорту з 22 по 28 квітня.