Квебек як і раніше претендує на появу в місті клубу НХЛ

Глава медіахолдингу "Квебекор" П'єр Діон заявив, що місто і далі претендуватиме на створення в місті команди Національної хокейної ліги (НХЛ).

Про це Діон розповів в заяві на сайті компанії Квебекор, якій належить арена "Відеотрон Центр", повідомляє Sport Arena, посилаючись на Sportsnet.ca.

Зазначається, що комісіонер НХЛ Гарі Беттмен заявив, що компанія залишається важливим партнером НХЛ, а якість арени, міцний економічний фундамент і кваліфікація компанії "Квебекор" достатні для того, щоб запустити успішну команду.

Нагадаємо, канадський Квебек разом з американським Лас-Вегасом подавали заявку на створення команди НХЛ, проте Ліга затвердила заявку тільки американського міста, команда якого почне виступи в НХЛ з сезону 2017/2018.

Однією з головних причин, по якій затвердження заявки Квебеку було відкладено, став нестабільний курс канадського долара.

Раніше в Квебеку вже існувала команда НХЛ. З 1972 року в місті грали "Квебек Нордікс", які виступали в ВХА. Потім з 1979 року Нордікс перешели в НХЛ, а в 1995 році франшиза переїхала в Колорадо, де отримала назву "Евеланш".