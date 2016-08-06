У клуба-новачка НХЛ з Лас-Вегаса проблеми з власною назвою

Клуб-новачок Національної хокейної ліги (НХЛ) з Лас-Вегаса зіткнувся з проблемами при виборі назви для своєї команди, повідомляє sportsnet.

Раніше передбачалося, що команда отримав назву "Лицарі", але в Канаді правами на це ім'я володіє юнацька команда Канадської хокейної ліги "Лондон Найтс".

"Лицарі"? Цей варіант, як і раніше розглядається, але там є складність. Клубу "Лондон Найтс" належать права на цю назву в Канаді. І придбати їх у нього економічно недоцільно. Ця назва було б відмінним варіантом для США, але в Канаді його використовувати не можна", – сказав Фолі в інтерв'ю Las Vegas Review Journal.

Він також додав, що на даний момент розглядається чотири варіанти для назви команди. Раніше керівництво клубу обирало з 18 імен.

Нагадаємо, новий учасник Ліги має представити свої кольори, форму та емблему, а також повідомити про повну назву клубу найближчої осені.

Як повідомляв УНІАН, клуб з Лас-Вегаса дебютує в НХЛ сезону 2017/18. Генеральним менеджером клубу призначений Джордж Макфі.