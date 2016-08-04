Білоцерківський "Білий Барс" посилився екс-форвардом ХК "Донбас"

20:27, 04 серпня 2016
Хокей
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Руслан Ромащенко продовжить виступати в чемпіонаті України з хокею.

Ромащенко стал игроком

"Білий Барс" підсилив свій склад форвардом Русланом Ромащенко, який раніше виступав у ХК "Донбас". Про це повідомляє офіційний сайт білоцерківського клубу.

У минулому сезоні Ромащенко став чемпіоном України. Протягом ігрового року він провів 37 ігор, закинув 15 шайб і віддав 23 передачі.

Раніше хокеїст виступав за сумські "Ворони", вінницькі "Гайдамаки", харківські "Акули", київський "Компаньон-Нафтогаз" і донецьку "Молоду Гвардію".

Також на рахунку Ромащенко виступи на чемпіонатах світу за юніорську (2011) і молодіжну (2012, 2013) збірну України.

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