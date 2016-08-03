Збірна Канади представила нову форму на честь 150-річчя утворення держави

Збірна Канади представила нову форму, в якій будуть виступати національна команди країни, повідомляє Hockey Canada.

Випуск форми приурочений до 150-річчя отримання державності Канади. Цю подія в країні відзначатимуть протягом всього 2017 року, а кульмінація настане 1 липня, коли святкується День Канади.

На честь ювілейної дати Канадська федерація хокею помістила на рукави светрів відповідний логотип.

Нагадаємо, 17 вересня в Торонто розпочнеться Кубок світу з хокею, який проходить під егідою НХЛ і не має стосунку до Міжнародної федерації хокею на льоду. Цей турнір проводиться вперше з 2004 року.

Крім Канади, у ньому візьмуть участь ще сім команд - США, Росія, Швеція, Фінляндія, Чехія, збірна Північної Америки та збірна Європи.