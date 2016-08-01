Лідер нападу ХК "Донбас" продовжить кар'єру у Словаччині

Російський нападник ХК "Донбас" Ілья Докшин продовжить кар'єру в словацькому МХК "Мартін". Про факт переходу повідомив офіційний сайт донецького клубу.

У минулому сезоні 34-річний хокеїст перебрався в "Донбас" з клубу ТХК "Твер" (ВХЛ), ставши одним з лідерів команди. На його рахунку 29 шайб і 74 очки в 34 матчах регулярного чемпіонату, а також дві шайби і п'ять очок в семи поєдинках плей-офф.

Разом з "Донбасом" Докшин виграв регулярний чемпіонат і став чемпіоном України.

У минулому сезоні МХК Мартін зайняв восьме місце в регулярному чемпіонаті Словаччини, який включає 11 команд. У плей-офф "Мартін" вилетів у першому раунді, програвши ХК "Кошице".