Захисник збірної України з хокею Побєдоносцев повернувся в "Донбас"

Захисник національної збірної України Олександр Побєдоносцев підписав контракт з хокейним клубом "Донбас", угода розрахована на один рік, повідомляє прес-служба донецької команди.

34-річний гравець оборони вже захищав кольори донецького клубу. У сезоні 2011/12 Олександр провів 18 матчів у Вищій хокейній лізі і набрав 5 балів за точні передачі, а також в цьому ж сезоні разом з "Донбасом-2" виграв золоті медалі чемпіонату України (8 ігор, 2+1 очок).

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За свою кар'єру Побєдоносцев тричі ставав чемпіоном України, а також вигравав чемпіонат Казахстану у складі павлодарского "Іртиша" у сезоні-2014/15.

Починаючи з сезону 2004/05 Олександр Побєдоносцев регулярно залучається до складу національної збірної України, з того моменту захисник провів 64 офіційних матчі за "синьо-жовту" команду в рамках кваліфікації до Олімпійських ігор, і на чемпіонатах світу в елітному дивізіоні, D1, D1A і D1B.